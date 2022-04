Croissance commerce mondial : L’Omc revoit à la baisse sa prévision

Le commerce Mondial revoit à la baisse sa prévision

L’Organisation mondiale du commerce (Omc) a fait, hier mardi, l’état des lieux sur la prévision de croissance du commerce mondial cette année, à 3 % contre 4,7 %.





En effet, l’Omc affirme avoir connu une baisse, en raison de l’impact de la guerre entre la Russie et l’Ukraine.





Toutefois, sa directrice générale, Ngozi Okonjo-Iweala, souligne que ‘’les réverbérations économiques de ce conflit vont se propager bien au-delà des frontières de l’Ukraine’’.





Ainsi, précise-t-elle, ‘’il est désormais clair que le double choc de la pandémie et de la guerre a perturbé les chaînes d’approvisionnement, renforcé les pressions inflationnistes et réduit les anticipations de croissance de l’activité et du commerce’’.





A en croire les informations livrées par le quotidien ‘’24 heures’’, l’Omc table sur une croissance de 3,4 % du commerce mondial pour l’exercice 2023.