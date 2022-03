[Vidéo] Dangote Cement : Le nouvel essor de fabrication de ciment au Sénégal

Dangote Cement

Premier producteur de ciment en Afrique, Dangote Cement a aujourd’hui implanté une usine de production de ciment moderne d’une capacité de 1.500 millions de tonnes par an. Cette usine a été mise en service en décembre 2014.





L’usine a renouvelé la qualité de production supérieure avec le 42.5 contrairement au 32.5 qui était sur le marché intérieur du Sénégal. L’usine dispose d’une grande quantité de matière première comme le calcaire avec une réserve de 300 millions de tonnes par an. Des matières premières exploitées par des machines sophistiquées et modernes d’une valeur de plus d’un milliard cinq cent millions de F Cfa.





Dans le domaine de l’équipement, tout est pris en compte pour la sécurité des employés et des habitants environnants.





Tout de même pour le domaine logistique pour faciliter le transport de leur produit dans l’intérieur du pays et à l’extérieur avec plus de 50 camions.





Du côté des ressources humaines, plusieurs directions de relations publiques sont mises en place avec plus de 1.000 salariés. Des employés composés d’un pourcentage de plus 80% de Sénégalais. Il y a un personnel relativement jeune avec un moyen d’âge de 40 ans. Mieux, en 2022, l’usine compte recruter plus de 300 travailleurs. Et certains des employés peuvent bénéficier de formations de manière gratuite.





Principal concurrent des deux usines de fabrication de ciment, Dangote Cement dispose désormais de moyens techniques, logistiques, personnels entre autres pour s’imposer plus que jamais dans le marché intérieur du Sénégal et même en Afrique.