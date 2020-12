De 150 000 emplois formels en 2019, l’Etat compte arriver à un million d’emplois formels d'ici 2023

Emplois formels des jeunes

De 150 000 emplois formels en 2019, l'État du Sénégal compte créer un million d'emplois d'ici 2023. C’est du moins l’annonce faite par le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération devant l’hémicycle. Tout en précisant qu’il s’agira d’emplois formels, ces emplois seront précédés par des efforts sur l’éducation et la formation notamment celle professionnelle. Ceci dans le but de favoriser l’employabilité.





La création d’emplois, a-t-il rappelé, fait partie du cœur du Programme Ajusté et Accéléré ( PAP 2A). Avec 69% de population ayant moins de 30 ans. Le ministre juge plus que nécessaire l’éducation et la formation de ce potentiel qui pourrait au cas contraire être un inconvénient.

Après l’étape de la formation, le gouvernement compte faire générer des emplois à travers plusieurs programmes, dans plusieurs secteurs.





Dans le domaine social, le programme des « 100 000 logements » va générer 125 000 emplois par an selon Amadou Hott.

Dans le domaine de l’agriculture, une augmentation dans le financement va être opérée. Ce qui pourra potentiellement générer plus d’emplois. Par ailleurs, l’Etat compte miser sur une industrialisation afin d’aboutir à la transformation. Un test est présentement en cours dans le Sud du pays. Ce programme va être élargi au reste du pays.





Aussi le renforcement en infrastructures de base dans le Zones Économiques spéciales telle que Sandiara va pouvoir accélérer la performance des zones.