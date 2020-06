Défaillance dans ses obligations sur le champ de Sangomar : Woodside donne un ultimatum de 6 mois à Far

L'opérateur pétrolier australien Woodside n'entend pas décaler ses deadlines d'exploitation pétrolière sur le champ de Sangomar. Après avoir pris le contre-pied du président Macky Sall sur le report de la production du premier baril, Woodside (35 % des parts) vient de servir à son associé Far Rssd (15 % des parts) une notification de mise en défaut.





Cette dernière société pétrolière, qui n'arrive pas à honorer ses engagements financiers dans le projet et qui songeait à céder ses parts, dispose désormais de 6 mois, à compter de cette notification, pour se conformer à ses obligations.





Far Limited a d'ailleurs annoncé "à la bourse d'Australie, la mise en défaut de sa filiale Far Rssd Sa, partenaire au sein de l'association qui opère sur les blocs Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond (Rssd) dans lesquels se trouve le champ pétrolier Sangomar. L'association est composée de Woodside Energy (35 %, opérateur), Cairn Energy (40 %), Far Rssd (15 %) et Petrosen (10 %)".





Cette mise en défaillance intervient, selon la note reçue par Seneweb, à la suite du retard "de paiement de Far Rssd Sa qui disposait d'un délai d'un (1) mois pour régler l'appel de fonds (lancé par Woodside en mai 2020 pour le mois de juin 2020) conformément à ses obligations".





Les injonctions du ministère du Pétrole





Far Rssd Sa n'est donc autorisée "ni à participer aux réunions du Comité des opérations ni à exercer son droit de vote durant la période de défaillance" et dispose d'un délai de "six (6) mois, à compter de ladite mise en défaillance, pour remplir ses obligations aux fins de rétablir ses droits au sein de l'association". Ceci, conformément aux dispositions de "l'Accord d'association (Joa) qui régit l'organisation au sein de la Joint-Venture (JV) entre les différents contractants présents dans les blocs susmentionnés".





Le ministère du Pétrole, pour sa part, "porte une attention particulière à l'évolution de cette situation et enjoint l'opérateur à veiller à ce que cette défaillance ne mette pas en péril le développement pérenne de la phase 1 du projet Sangomar".