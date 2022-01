Détournements de deniers publics : Choqué, l’économiste Moubarack Lô réclame des sanctions sévères contre...

Moubarack Lo choqué réclame des sanctions

Moubarack Lô se dit choqué par les détournements au Sénégal. La solution du directeur général du Bureau de prospective économique au Secrétariat général du gouvernement est convaincu qu’il faut sévèrement sanctionner les auteurs. Il ajoute qu’il faut aussi verrouiller les procédures de décaissement de l’argent dans les entreprises ou institutions.





Faire cesser les détournements dans le pays. C’est la volonté de l’ingénieur statisticien et économiste. “Le Sénégal a une administration qui a suffisamment d’expérience et d’expertise pour pouvoir connaître toute la source des scandales. Aujourd’hui, il faut absolument renforcer les garde-fous pour que les scandales ne puissent pas se produire facilement. Et quand ils se produisent, malgré tout, qu’on les déniche et qu’on les sanctionne durement parce que c’est inacceptable. Au moment où on se bat pour répondre à la demande sociale des populations rurales, semi-urbaines, urbaines, que certains se permettent de faire des détournements. C’est inacceptable dans un pays comme le Sénégal avec le niveau d’administration publique qu’il a aujourd’hui“, a-t-il dénoncé dans une émission, sur Senego, ce dimanche 2 janvier