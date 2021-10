Deux jours après les Pandora Papers, l'UE retire Anguilla, la Dominique et les Seychelles de sa liste noire

Retrait de la liste noire des paradis fiscaux Anguilla, la Dominique et les Seychelles...

L'Union européenne a retiré mardi de sa liste noire des paradis fiscaux Anguilla, la Dominique et les Seychelles, suscitant la consternation de l'ONG Oxfam, deux jours après les révélations des Pandora Papers sur les pratiques d'évasion fiscale.

La décision a été prise par les ministres des finances de l'UE réunis mardi à Luxembourg, en l'absence du ministre néerlandais Wopke Hoekstra, lui-même cité dans les Pandora Papers pour avoir investi dans une société basée aux Îles Vierges britanniques.

La liste noire de l'UE comprend désormais neuf territoires: les Samoa américaines, les Fidji, Guam, les Palaos, Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.





Cet instrument européen, censé lutter contre l'évasion fiscale des multinationales et des grandes fortunes, avait été créé en décembre 2017 après plusieurs scandales, dont les "Panama Papers" et "LuxLeaks". Les sanctions à l'encontre des pays "blacklistés" peuvent inclure le gel de fonds européens.

L'enquête Pandora Papers, publiée dimanche, à laquelle ont contribué environ 600 journalistes internationaux, a établi des liens entre des actifs offshore et 336 dirigeants et responsables politiques de premier plan qui ont créé près de 1.000 sociétés dont plus des deux tiers aux Iles Vierges britanniques. Des montages financiers aux Seychelles ont également été épinglés.





Par ailleurs, la Turquie, accusée de ne pas respecter les normes internationales en matière d'échange automatique d'informations fiscales, n'a pas été incluse mardi dans la liste noire de l'UE malgré des menaces de Bruxelles ces derniers mois.





L'UE avait d'abord demandé à Ankara de se mettre en règle avant fin 2020. Mais la Turquie avait échoué à respecter ce délai, invoquant des vérifications pour déterminer la résidence fiscale de ses millions de ressortissants dans l'Union européenne.





Le problème concerne six pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, et les Pays-Bas où vivent cinq des sept millions de Turcs dans l'UE, ainsi que Chypre.