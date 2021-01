Deuxième revue du programme économique : Le Fmi valide les comptes du Sénégal

La deuxième revue du programme économique appuyé par l’Instrument de coordination de la politique économique (ICPE) a connu une issue heureuse pour le Sénégal. Le Conseil d’administration du Fmi a donné son approbation, « suivant la procédure de non-objection », le 5 janvier dernier. Décision qui sera effective à partir du 12 janvier, d’après le ministère des Finances et du Budget qui semble jubiler, à travers un communiqué parvenu à Seneweb.« Cette décision exceptionnelle traduit la confiance accordée au Sénégal dans la mise en œuvre satisfaisante de l’ICPE. Pour 2020, en dépit de la crise sanitaire et économique, l’année a connu une activité intense », se réjouit le département dirigé par Abdoulaye Daouda Diallo.Selon le ministère des Finances, tous les objectifs ont été atteints. Il s’agit du recouvrement des recettes budgétaires, des dépenses publiques qui, selon le ministère, sont payées à un rythme satisfaisant. « Les principaux indicateurs quantitatifs de gestion sont atteints : cible de déficit budgétaire, plancher des recettes fiscales, plafond des instances de paiement, plancher des dépenses sociales, encours de la dette publique », énumère le communiqué.Des résultats qui ont permis d’avoir des relations au beau fixe avec les partenaires techniques et financiers. En plus, ajoutent Abdoulaye Daouda Diallo et ses services, les entreprises ont bénéficié d’un soutien optimal dans le cadre du Plan de résilience économique et social (Pres). Ce qui a permis de limiter les conséquences de la Covid-19 sur le tissu économique.