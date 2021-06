Développement exploitation pastorale : Une subvention de 2 milliards 800 francs Cfa pour les jeunes et les femmes éleveurs du monde rural

La lutte contre la pauvreté est devenue un leitmotiv pour le Programme de Développement des Exploitations Pastorales au Sahel (Pdeps).A cet effet, 2 milliards 800 millions de subvention destinés aux jeunes et femmes éleveurs du monde rural est dégagée dans le cadre du Pdeps. Une subvention qui devra permettre de consolider la résilience dans la région du Sahel afin d'améliorer la sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles des éleveurs.Un conclave a réuni le Pdeps et les acteurs du milieu. Ce, pour élaborer et valider un manuel de gestion des subventions pour les localités cibles que sont Matam, Tambacounda, Louga département de Linguère, Saint-Louis département de Dagana, Podor et Kaffrine."Ça va définir toutes les règles d'accès équitables pour tous jeunes désireux d'entreprendre dans le milieu de l'élevage. Ça répond à cette préoccupation de l'emploi des jeunes. Il y a 377 unités d'exploitations qui sont ciblées et chaque unité peut employer 2 à 10 jeunes de manière directe. Sans compter les emplois indirects que ça va générer", explique Gora Beye, coordonnateur national du programme développement pastoral du Sahel (Pdeps) au Sénégal.En effet, le financement potentiel s’élève à plus de 200 millions de dollars avec pour chaque composante nationale un budget de 30 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans.Ainsi, ce manuel va permettre de définir les règles d'accès équitable pour tous jeunes désireux d'entreprendre.Ce Programme émane d'une récente initiative de la Banque Islamique de Développement (BID) et du Groupe de la Banque mondiale (BM) qui a mené à l'élaboration et à la signature du "Cadre de partenariat stratégique".En outre, le PDEPS est identifié comme étant une opportunité d’un développement effectif, lequel pourra mettre des millions de personnes hors de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire.