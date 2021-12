Diamniadio : Le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs livrés en janvier 2022

marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs livrés en janvier 2022

La SEMIG SA (Société d’exploitation du marché d’intérêt national et de la gare des gros porteurs) va bientôt inaugurer le marché d’intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio.





En prélude à cette inauguration, une journée porte ouverte a été organisée, en présence du ministre du Commerce. Selon les informations glanées par « Sud Quotidien », ce marché est estimé à plus de 55 milliards de FCFA.





D’après la ministre du Commerce Aminata Assome Diatta, les activités vont démarrer en janvier 2022. Cela va permettre de régler les problèmes de stockage et de conservation de la production agricole du Sénégal. Construite sur une superficie de 35 hectares, l’infrastructure sera composée de marché et de gare avec des magasins et des chambres froides. De plus, il sera doté d’un laboratoire de dernière génération et d’un atelier de stockage.





A en croire le directeur de la SEMIG SA, « Cette infrastructure va beaucoup contribuer à la résolution de ce problème de pertes post-récoltes car il y a une capacité de stockage de 15.000 tonnes et il y a des possibilités d’étendre cette capacité car il s’y trouve des espaces qui pourraient être utilisés, notamment pour la conservation de l’oignon », dit-il.