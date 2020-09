Direction du Commerce intérieur : Oumar Diallo remplace Ousmane Mbaye

Ousmane Mbaye, Directeur du commerce intérieur limogé

Ousmane Mbaye n’est plus directeur du Commerce intérieur au ministère du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises. Il a été remplacé à ce poste, par Oumar Diallo, Commissaire aux Enquêtes économiques, matricule de solde n° 506 734/C, précédemment chef du Service régional du Commerce de Dakar, renseigne le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.