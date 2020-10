Doing business : Le dernier rapport a été bloqué par les Etats-Unis

Le rapport Doing business de la Banque mondiale ne passionne pas uniquement les autorités sénégalaises, prêtes à tout pour que Dakar y figure en bonne place. Les Etats-Unis, superpuissance, semblent aussi sensibles à ce classement.



En fait, si l’on en croit Financial Afrik, c’est Washington qui a bloqué le dernier rapport Doing business. Selon le site d’information économique, la Chine a été classée devant les Etats-Unis, ce que l’administration Trump considère comme une humiliation face au grand rival. Elle a donc mis son veto, surtout dans ce contexte électoral.



Une ‘’exclusivité’’ du site qui vient contredire la version officielle de la suspension du rapport selon laquelle des irrégularités ont été notées dans les données des rapports 2018 et 2020, publiés respectivement en 2017 et 2019.