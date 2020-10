Dr Cheikh Ahmed Bamba Diagne (Économiste) : "La dette du Sénégal risque d'atteindre 10 000 milliards"

Enseignant-chercheur et Directeur scientifique du Laboratoire de recherches économiques et monétaires (LAREM), Dr Cheikh Ahmed Bamba Diagne, tire la sonnette d'alarme. "Le Sénégal va dépasser les 70%, le seuil d'endettement fixé dans l'espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)", martèle-t-il dans les colonnes de L'Observateur.