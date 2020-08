Dr Malick Diop (Dg Asepex) : "Les exportations du Sénégal ont atteint un chiffre record de 1985 milliards"

Le «Made in Sénégal» s’exporte très bien. Du moins si l’on se fie au Dr Malick Diop, le Directeur général de l’Asepex. Pour lui, "il y a un excellent travail fait depuis 7 ans qui a permis d'atteindre des résultats extraordinaires".







«À la date du 31 décembre 2019, les exportations sénégalaises étaient estimées à 1985 milliards Fcfa. Le 31 décembre 2018, les recettes des exportations étaient de l’ordre de 1670,1 milliards. Cela montre qu’en 12 mois, les exportations sénégalaises ont connu un bond exponentionnel avec une croissance de 18,9 %», se réjouit-il dans un entretien accordé à Rewmi Quotidien.