École Nationale de Police : les cours bloqués

Le nouveau ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, le général de Corps d’Armée Jean Baptiste Tine, est interpellé. Les nouveaux entrants n’ont pas encore bénéficié de cours à l’École Nationale de Police. Et pour cause, souligne Le Témoin, la direction de l’école de formation fait face à un « imbroglio réglementaire ».



Un blocage entraîné, avance le quotidien d’information « par le recrutement de 3000 éléments par l’ancien régime pour relever le défi du ‘’gatsa gatsa’’ et faire face aux velléités insurrectionnels des jeunes ‘’patriotes’’ ».



Parmi lesquels figurent, à côté des élèves flics régulièrement enrôlés à l’issue d’un concours direct, « les policiers auxiliaires volontaires » (PAV). Selon la source, « il s’agit d’anciens militaires qui devaient intégrer l’École nationale de police pour y être formés », souligne la source. Ce qui est contraire à la loi qui régit la Fonction publique, fixant la limite d’âge à 35 ans.



Or, « les PAV ont été recrutés à 36, 37, 38, 39 et même 40 ans », avance Le Témoin. Qui affirme que la gendarmerie a su éviter le piège « en refusant de prendre des GAV (gendarmes auxiliaires volontaires » mais retenu des auxiliaires.