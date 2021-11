Efficacité/Service public : Le Trésor se dote d’une plateforme numérique

Plateforme numérique du Trésor

Le Directeur général de la comptabilité publique et du trésor, Cheikh Tidiane Diop a lancé officiellement la plateforme e-trésor ce mardi 16 novembre à Dakar.





Dans sa déclaration, Cheikh Tidiane Diop, rendant officiel la plateforme de gestion dématérialisée des soumissions cautionnée, e-trésor, affirme : « Nous voulons offrir aux usagers un service de qualité amélioré ».





« Une plateforme qui s’affirme face aux orientations stratégiques du plan Sénégal numérique et le plan stratégique de développement du trésor », a-t-il indiqué.





Et d’ajouter : « Ce processus de digitalisation confirme ce qu’est l’administration, c'est-à-dire un service plus proche et plus efficace en temps, en gain mais surtout en transparence ».





Par ailleurs, il a déclaré que le processus de déploiement intégral de la plateforme sera effectif en janvier 2022.





Le déploiement de la plateforme E-trésor est fait avec l’ensemble des services soumissions cautionnées comme les banques, les assurances et la douane.