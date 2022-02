Élections à la chambre des métiers de Kolda : Quatre personnes arrêtées et envoyées en prison

Election à la chambre des metiers de Kolda

Les élections à la chambre des métiers de Kolda sont prévues pour le 27 mars prochain. Mais déjà, les opérations de distribution des cartes aux électeurs font grincer des dents du côté des ouvriers membres de cette chambre consulaire. C'est dans ce malentendu que quatre personnes sont arrêtées et placées sous mandat de dépôt.





Il s'agit de El Hadji Ndiaye, ancien président de la chambre des métiers et trois de ses compagnons dont deux tailleurs et un entrepreneur. Ces quatre personnes sont accusées par le nouveau président de tentative de séquestration et coups et blessures sur sa personne, selon une source qui renseigne aussi que ces mis en cause de sont toujours signalés auprès de l'autorité administrative sur des irrégularités dans le processus lié à ces élections. Et c'est sans suite honorable que ces quatre personnes ont décidé de faire face à l'actuel président pour discuter de cette question qui les concerne tous.