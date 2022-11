Émergence du Sénégal : «On ne devient pas un pays industriel en parcourant le monde, en mendiant…», dixit Mamadou Lamine Diallo

Mamadou Lamine Diallo sur l'émergence du Sénégal

Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a craché du venin sur la situation politique et économique du Sénégal sous la gouvernance de Macky Sall depuis 2012.





Dans une interview qu’il a accordée à nos confrères de ‘’Walf Quotidien’’, il estime qu’on ne devient pas un pays industriel en parcourant le monde, en mendiant de l’argent.





Le député pense que le chef de l’État Macky Sall a fui le débat qu’il a sollicité sur la question économique, mais aussi sur les ressources naturelles. ‘’Je n’ai jamais eu de réponses, ni du gouvernement ni de Benno Bokk Yakaar, si ce n’est des injures de temps en temps’’.





Et pour lui, la réponse est toute trouvée : ‘’Ils ont fui le débat, parce qu’ils n’ont pas le niveau et ils ne travaillent pas suffisamment. Je les connais bien, c’est des paresseux, d’une part, mais, d’autre part, je pense qu’ils sont limités.»