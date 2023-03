Emprunt obligataire : le Sénégal lève plus de 200 milliards F CFA

Le Sénégal a vu son emprunt obligataire à l’épargne publique enregistrer plus de 200 milliards F CFA. Le Soleil rappelle que l’opération, lancée le 6 mars dernier, a été pilotée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finances.