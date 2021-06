Entreprises africaines : Le G7 injecte près de 80 milliards de dollars

Un financement de 80 Milliards aux entreprises africaines

Un financement à hauteur de 80 milliards de dollars va être octroyé aux entreprises africaines, dans les cinq prochaines années. Ceci dans le but de soutenir la reprise économique et établir une croissance durable en Afrique.





Une initiative d’institutions de financement du développement du G7 et des partenaires multilatéraux comme la Société financière internationale (SFI) dirigée par le Sénégalais Makhtar Diop, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), rapporte «Kritik».





D’après Makhtar Diop, ce financement, «non seulement va servir de nouvel élan aux objectifs de développement dans le long terme à l’économie africaine impactée par la crise sanitaire, mais également permettra d’offrir des financements afin d’attirer davantage d’investissements privés en Afrique».