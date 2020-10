Eva Marie Coll Seck, Présidente ITIE : «L’Afrique compte 7,5 % des réserves pétrolières mondiales»

Eva Marie Coll Seck, Présidente ITIE

La présidente de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), Eva Marie Coll Seck, prenait part, ce mardi, au dialogue des parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie autour du projet pétro-gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA)





Selon le rapport de la firme Price Waterhouse Coopers (PWC) de 2017, rapporte Eva Marie Coll, l’Afrique compte actuellement 7,5 % des réserves pétrolières mondiales, soit 128 milliards de barils, et 7,6 % des réserves mondiales de gaz. Alors que les nouvelles découvertes du MSGBC (Mauritanie-Sénégal-Gambie – Guinée-Bissau et Guinée) pourraient déplacer durablement le centre de gravité continental du secteur vers l’Afrique de l’Ouest.





Depuis la découverte des gisements de gaz à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, poursuit l’ancienne ministre de la Santé, des questions tant en termes de leadership que de collaboration régionale pouvaient être posées. Cependant, dit-elle, les chefs d’Etat du Sénégal et de la Mauritanie ont conclu, le 9 février 2018, l’Accord de coopération inter-Etats portant sur le développement et l’exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA) entre le Sénégal et la Mauritanie.









«Les deux Parlements ont permis la ratification d’un tel traité et levé, du coup, beaucoup d’incertitudes. La Mauritanie et le Sénégal ont adhéré à l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, respectivement en 2005 et en 2013, et ont mis en place des comités nationaux multipartites chargés de la mise en œuvre de cette norme mondiale de gouvernance des ressources extractives. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur les parlementaires au sein des comités nationaux ITIE pour impulser les réformes», s’est réjoui Mme Seck.