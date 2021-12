Évaluation activités 2020-2021 : Les bons et mauvais points du ministère du Travail

Le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions a procédé, ce matin à Saly, à l’évaluation des activités de son département. Cet exercice a permis au ministre Samba Sy de lister les acquis, mais aussi les manquements dans le milieu du travail.



S’agissant du secteur du transport, il s’est réjoui que "le président Macky Sall ait donné des indications très claires pour que les postes de contrôle soient rationalisés, pour qu’il y ait à la fois convergence de la douane, de la gendarmerie, des eaux et forêts afin qu’il y ait moins de tracas".



"Les grosses avancées que nous sommes en train de faire en tant que pays par rapport au secteur du transport, montrent que les acteurs de ce secteur ont intérêt à s’ajuster. Nous avons le Ter, nous aurons bientôt le Brt ; nous sommes en train de développer un transport public massif. Donc, les acteurs du privé ont intérêt à s’ajuster pour mettre leurs employés dans des conditions de vie et de travail décentes, s’ils veulent pouvoir être compétitifs", a indiqué le ministre.



Il invite toutefois les transporteurs qui sont des employeurs à veiller à l’application de la réglementation, à mettre les travailleurs dans des conditions décentes de travail.



"Si on prend l’exemple de l’hôtellerie, si les avions ne volent pas, les visiteurs ne se déplacent plus. Un secteur comme celui-là ne peut qu’être impacté. Malgré tout, nous avons pu, en tant que pays résilient, parce que le gouvernement a apporté son concours à ce secteur et à d’autres. Et nous en sommes-là. Maintenant, il ne faut pas laisser retomber l’essai ; il ne faut pas baisser la garde. Il faut continuer à demeurer vigilant. C’est dire que la pandémie est là, cultiver les gestes qui sauvent et continuer à travailler'’, a ajouté le ministre.



Parmi les chantiers, Samba Sy assure que "le télétravail va entrer de plain-pied dans notre vécu en tant qu’administration du travail. Il faut que nous nous ajustions sur ce rapport-là. Il y a aussi que nous voulons étendre la protection sociale. Et la prochaine conférence sociale à laquelle nous avons participé a eu pour, entre autres résultats, que la volonté des travailleurs, y compris de ce grand champ du secteur informel, soit prise en charge et soit socialement couverte. C’est un chantier également lourd".



Toutefois, Samba Sy note des périodes assez difficiles causées par la pandémie. Ainsi, d'après lui, il aura fallu travailler dur pour absorber l’impact, mais également se relever.



En définitive, il invite à minorer les débats puérils, "pour qu’ensemble, nous fassions converger et les intelligences et les efforts. Parce que c’est cela que recommande le moment présent".



"Il y a beaucoup à faire, mais nous n’avons aucune crainte quant à la possibilité d’affronter les gros défis que nous avons annoncés", conclut le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.