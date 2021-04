Exercice 2020 : La Bnde réalise un bénéfice de 2,5 milliards

La Banque nationale de développement économique (Bnde) a pu tirer son épingle du jeu, malgré une année 2020 difficile, marquée par la pandémie de Covid-19. La banque dirigée par Thierno Seydou Nourou Sy a pu réaliser un résultat net de 2,573 milliards F Cfa, renseigne un communiqué de l’institution.Les 35% de cette somme serviront de dividendes et les 65% de réserves. La Bnde a réalisé un bilan total de 279 milliards, soit une hausse de 62,7 milliards (+29%) comparé à 2019. En 2020, la banque a pu collecter 129 milliards de ressources, contre 143 milliards de crédit accordé à la clientèle, avec une progression de 32 milliards par rapport à l’année précédente.« La plus grande partie des financements sur l’année 2020 a été effectuée dans le cadre du dispositif national de résilience économique mis en place par l’Etat du Sénégal pour lutter contre les effets de la pandémie Covid19 sur les entreprises sénégalaises. Ils ont aussi porté sur des projets d’investissements structurants pour l’économie », explique la Bnde.Avec 16 agences et 21 points d’agency banking, la banque promet d’étendre son réseau en 2021 en multipliant les agency banking par 4 pour atteindre 80 points. Aujourd’hui, la Bnde compte franchir un nouveau cap.« A la fin de son second plan d’affaires 2017-2021, dont les objectifs ont été dépassés, la Bnde compte se développer en renforçant son positionnement dans le secteur bancaire, mais surtout en accompagnant le plan de développement économique le PAP2A avec un accent particulier sur les secteurs identifiés comme prioritaires », ajoute le communiqué.