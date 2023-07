Exploitation du pétrole au Sénégal : Report de la production des premiers barils

L’opérateur Woodside a annoncé le report de la date de la production des premiers barils de pétrole, qui était prévue au cours de cette année 2023.





Détenteur de 82% du gisement pétrolier Sangomar, Woodside informe, ce mardi, “qu’il faudra attendre désormais en 2024, pour voir les premiers barils sortir du gisement pétrolier sénégalais”.





La compagnie pétrolière dit avoir “effectué un examen des coûts et du calendrier de la phase 1 du développement”, et a “décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso)”.