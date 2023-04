Exploitation du pétrole : ce que les Russes promettent au Sénégal

L’ambassadeur de la Russie au Sénégal a déclaré que son pays pourrait être intéressé par l’exploitation des gisements pétro-gaziers sénégalais. «Je pense que Lukoil, une des plus grandes compagnies de pétrole au monde, serait intéressé par le marché sénégalais des hydrocarbures», lancé Dmitry Kurakov lors d’une visite à l’Agence de presse sénégalaise (APS) dans des propos repris par Bés Bi.



Se voulant plus précis, le diplomate a ajouté : «Je sais qu’elle serait prête à travailler avec le Sénégal, si les opportunités se présentent. Nous avons des technologies de transformation des hydrocarbures qui permettent de préserver l’environnement et la nature. C’est très important dans les conditions actuelles.»