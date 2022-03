Exploitation pétro-gazière : La phase 1 du projet Grand Tortue achevée à plus de 70%

Le développement du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim avance à un rythme satisfaisant. Il serait même achevé à plus de 70 %. Selon Le Soleil, c’est la révélation faite par Gordon Birrell, Vice-Président Exécutif de BP pour la Production et les Opérations, qui rencontrait le Président Macky Sall.



«Le développement est maintenant achevé à plus de 70 %. Nous travaillons, avec nos partenaires de GTA, Kosmos Energy, Petrosen et SMH, à la livraison, en toute sécurité, du premier gaz et au développement de la phase 2 du projet.