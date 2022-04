[Vidéo] Expo Dubaï 2020 : Dr Malick Diop tire un bilan satisfaisant de la participation du Sénégal

Expo de Dubaï 2020, le bilan de Dr Malick Diop

L’Expo Dubaï 2020 aura été celle des innovations et des records, pour le Sénégal. Au bout des six mois de participation, le commissaire général de notre pays tire un bilan satisfaisant et annonce des perspectives prometteuses.





En effet, le pavillon Sénégal a été l’une des plus grandes attractions de l’Exposition universelle, avec un nombre de visiteurs qui a dépassé la barre des 25 000 par jour. Et 10 % de ces visiteurs sont des investisseurs.





C’est dire que la moisson a été bonne, d’autant plus que le Sénégal a remporté le prix Leadership and Global Impact décerné, à l’occasion des Ceo Awards, à Dr Malick Diop.