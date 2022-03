Expo Dubaï 2020 : Workshop sur les opportunités d’investissement au Sénégal dans le tourisme et les transports aériens

C’est l’évènement phare de la semaine d’animation du pavillon Sénégal par le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens du 07 au 12 mars. Ce mercredi 09 mars, la délégation sénégalaise conduite par le Secrétaire Général du ministère a fait face à une centaine d’investisseurs venant des quatre coins du monde dans le cadre de l’hôtel Shangri-la au cœur du Dubaï.





Makhar Lakh dira dans son mot introductif que « cet événement est organisé pour offrir un cadre d’échanges approfondis sur les opportunités d’investissements dans les secteurs du tourisme et des transports aériens, deux secteurs parmi les plus dynamiques au Sénégal ».





Le Secrétaire Général du ministère du Tourisme et des Transports Aériens a souligné aux investisseurs qu’après un premier quinquennat dominé par des investisseurs publics majeurs et la mise en place d’infrastructures clés, le Sénégal ambitionne d’impulser une dynamique de croissance plus solide et plus durable davantage tirée par l’investissement privé.





Après des présentations sur les grands projets du hub aérien, le développement de la compagnie nationale, Air Sénégal, l’offre touristique et les projets d’investissement dans ce secteur, des jeux de questions-réponses ont été notés avant la fin du forum par des rencontres B2B.