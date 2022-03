Faiblesse des entreprises africaines : Pr Ibrahima Thioub évoque “Xala”, l’oeuvre visionnaire d’Ousmane Sembène

Beaucoup d’entreprises africaines disparaissent avant même d’atteindre la phase de maturité. Cela pour des raisons multiples parmi lesquelles, la mauvaise gouvernance. Pour expliquer cela, le professeur Ibrahima Thioub a cité l’œuvre filmique de Sembene Ousmane : Xala. Un roman dans lequel, l’acteur principal, El Hadj Abdel Kader Beye « avait patiemment construit sa fortune dans le commerce des produits alimentaires et les transactions immobilières ». Une fortune qui va disparaître comme un château de carte à travers des dépenses faramineuses dues à son troisième mariage et son impuissance sexuelle. « Xala est une fiction romanesque. Le récit n’en pose pas moins avec un réalisme tout cru les contraintes politiques sociales et culturelles qui font obstacles à l’émergence d’une entreprise africaine performante », analyse l’ancien Recteur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.





Poursuivant, Ibrahima Thioub précise « que le regard du romancier soulève nombre de questions qui divisent les chercheurs sur les causes de la faiblesse de l’entreprise africaine» comme « l’absence de contrôle sur les institutions (chambre de commerce), inadaptations des centres sociaux-culturels (polygamie, dépenses ostentatoires), exclusion des pauvres fruits de l’indépendance entre autres ».





Partant de ce fait, le président de la commission nationale du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) estime que l’organisation qu’il dirige entend « établir un diagnostic sans complaisance sur ces pratiques, identifier et appliquer les remèdes les plus efficaces à la hauteur de ses moyens pour continûment améliorer les conditions de vie de ses concitoyens ».





Autre objectif : la matérialisation de la vision du Chef de l’Etat, président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall qui consiste à réduire la perception du risque pour l’Afrique.