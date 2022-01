Fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali : 1800 milliards de F Cfa en jeu

La fermeture des frontières entre le Sénégal et le Mali risque de causer d’énormes dégâts sur le plan économique entre les deux pays. Ce, suite à l’embargo du Mali infligé par la CEDEAO occasionnant ainsi l’interruption du commerce entre le Sénégal et son pays voisin.



Selon les informations livrées par "Source A’’, le Sénégal enregistre une perte d'environ 200 et 300 milliards F Cfa tandis que le Mali en perd 1500 milliards.



La même source indique que ‘’cette sanction touche tous les secteurs sauf celui des denrées alimentaires et des médicaments’’.



Ces sanctions économiques risquent de plonger le pays frontalier du Sénégal dans une situation catastrophique.



C’est au total 1500 milliards de marchandises du Mali qui sont menacés si l’on sait que la plupart des marchandises importées par le Mali transitent vers le Sénégal.



Ainsi, c’est le secteur du transit qui va en pâtir puisque ces marchandises ne sont pas taxées.



Dans cette histoire, si cette situation perdure, c’est le Mali qui perd plus que le Sénégal; ceci s’explique par le volume des exportations de nos entreprises vers le Mali variant entre 200 et 300 milliards F Cfa.