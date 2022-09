Feuille de route/Électricité horizon 2035 : La première année passée en revue

Électricité horizon 2035, rapport

Le 24 octobre 2019, le gouvernement sénégalais validait la feuille de route de la stratégie électricité à l’horizon 2035. Ce projet ambitionne à la date échue d'assurer une fourniture électrique fiable, à moindre coût et un accès à l'électricité de manière équitable et durable. Le coût global de ce programme est estimé à 600 millions de dollars dont 550 millions octroyés par le gouvernement américain et 50 millions mobilisés par le gouvernement du Sénégal.





Dans le but de rendre compte de l’état d’avancement de ce projet qui s’étale sur 5 ans, un atelier a été organisé ce jeudi 29 septembre sous la présidence de la ministre du pétrole et des énergies, Sophie Gladima et des partenaires financiers et techniques à l’exemple de l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal. « Au-delà du respect des termes de l’Accord International signé entre nos deux pays, dit la ministre, il est donc tout à fait normal (…) que nous nous rencontrions périodiquement pour faire le point, rendre compte aux parties prenantes, consolider les acquis de notre collaboration et avancer de la plus belle manière vers les résultats attendus ».





Précisant que ce projet entre en adéquation avec les ambitions du chef de l’Etat, Macky Sall, Sophie Gladima a fait par de la volonté du gouvernement, à l’horizon 2035, de posséder une capacité de production de 3 000 MW et un accès universel à l’électricité.