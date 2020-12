Filière Oignon, mangue et TIC : Le Programme d’appui à la compétitivité en Afrique de l’Ouest (PACAO) lancé à Dakar

Ministre du Commerce Aminata Assome Diatta

Accélérer la dynamique de développement des filières mangue, oignon et TIC : telles sont les ambitions affichées par le ministère du Commerce et des Petites et moyennes entreprises, l’Union européenne et le centre du commerce international (ITC) dans le cadre du programme d’appui à la compétitivité de l’Afrique de l’ouest (PACAO/WACOMP) volet Sénégal. La cérémonie de lancement s’est tenue lundi à Dakar en présence de la ministre du Commerce et des Petites et moyennes entreprises (Pme), de l’ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, entre autres.





Un budget de 3.455.098 euros pour le volet Sénégal





Fruit du partenariat entre l’Union européenne, le gouvernement du Sénégal et la Cedeao, le Projet d’appui à la compétitivité en Afrique de l’ouest, dans son volet Sénégal ambitionne également de renforcer la compétitivité de l’écosystème numérique national en facilitant l’accès à l’information sur les entreprises, les métiers, formations, services et opportunités de marchés.





«Derrière cet objectif d’accroissement des flux commerciaux, l’ITC recherche l’impact visant à la création d’emplois en milieu urbain et rural avec des revenus décents permettant d’améliorer les conditions de vie des populations », a souligné Dorothée Tembo, directrice adjointe de l’ITC.





Financé par l’Union européenne et doté d’un budget de 110 millions d’euros pour l’Afrique de l’ouest dont 3.455.098 euros pour le volet Sénégal, le projet a démarré en juin 2020 et sera mis en œuvre jusqu’en avril 2023. « Il vise l’émergence de sociétés coopératives à vocation commerciale, basées sur l’Acte Uniforme de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) sur les filières mangue et oignon », renseigne-t-on dans un document remis à la presse.





Irène Mingasson, ambassadrice de l’Union européenne au Sénégal, a souligné « Un point central de notre partenariat UE-Sénégal ». Selon elle, « ces PME sont le moteur de l’économie du Sénégal et de la plupart des pays africains. Elles sont sources d’emploi pour les jeunes hommes et femmes qui arrivent sur le marché du travail ». Donc, « elles ont besoin d’appui ».





Accompagnée de représentants du secteur privé, l’ambassadrice de l’UE de rappeler que le projet « vise à améliorer le climat des affaires au niveau national et régional, à booster la performance, la croissance et la contribution à l’industrie, le commerce sous-régional et les exportations ». Et l’un de ses enjeux « est de permettre une structuration et une professionnalisation des chaînes de valeurs agricoles (manques, oignons et TIC) » notamment en termes de logistiques, stockages, transformation.





Pour ce qui est de sa mise en œuvre, Irène Mingasson recommande au partenaire sénégalais de « Garder le cap sur les réformes qui assurent un environnement des affaires, porteur, fiable, créateur de confiance pour l’investissement. Maintenir l’adéquation et la formation ». « En Afrique de l’Ouest, l’UE est un partenaire stratégique de longue date de la Cedeao et de l’Uemoa ainsi que de ses États membres notamment sur les questions de facilitation du commerce ». Et « L’UE sera toujours un partenaire de confiance, à vos côtés, solide », dira-t-elle à l’endroit de la ministre du Commerce et des Pme.





Abondant dans le même sens, Aminata Assome Diatta a salué l’impact que va avoir ce projet pour les startups au Sénégal. « Pour que les sociétés coopératives soient performantes, elles doivent être bien encadrées et suffisamment outillées. Elles doivent remplir les conditions qui permettent à Pacao Sénégal d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés, à savoir la mise à niveau de l’offre sénégalaise de mangue et d’oignons suivant les exigences des marchés ciblés, qu’ils soient intérieurs, régionaux ou mondiaux ».





La ministre d’insister entre autres sur l’appui aux startups existantes afin d'accroître leurs parts de marché, et l’accompagnement des nouvelles start-up pour mieux les positionner avec des solutions innovantes, le renforcement des capacités des incubateurs existantes pour mieux adapter leurs services.





Pour l’atteinte des objectifs, elle dit compter sur le Centre du commerce international (ICT), agence d’exécution du PACAO au Sénégal. « Son expertise dans le domaine du renforcement des capacités productives et son expérience en matière d’assistance technique liée au commerce en Afrique de l’ouest et au Sénégal ne sont plus à démontrer », a reconnu Aminata Assome Diatta qui a annoncé, dans le cadre du démarrage des activités du PACAO, l’installation dans les prochains jours du comité de pilotage et du comité technique de suivi.