Financement de la BADEA en Afrique : Le Sénégal, pays le plus bénéficiaire avec un portefeuille de près de 700 millions de dollars

La première réunion de l’année 2023 du Conseil d’administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) s’est ouverte à Dakar (Sénégal). Cette rencontre d’une grande importance, prévue initialement du 15 au 17 mars 2023, a démarré ce jeudi 16 mars, sous la présidence de Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, en présence de S.E. Dr Sidi Ould Tah, Directeur général de la BADEA, et les membres du Conseil d’administration de ladite banque.





« Un partenaire de premier plan »





Selon la ministre de l’Economie, la politique de financement de la BADEA s’aligne « parfaitement aux stratégies de développement » des pays africains. « Comme vous le savez, nous célébrons le quarante-huitième anniversaire de la BADEA au moment où elle a fini de prouver qu’elle constitue, plus que jamais, un symbole fort de l’amitié et de la fraternité arabo-africaine. Notre institution s’est positionnée, au fil des années, comme un partenaire de premier plan des Etats africains grâce à sa politique de financement qui s’aligne parfaitement aux stratégies de développement des pays bénéficiaires », a soutenu Mme Oulimata Sarr.





Elle ajoute : « Fidèle à sa mission depuis sa création, la BADEA a admirablement su matérialiser la volonté manifeste du monde arabe d’accompagner le développement économique et social du continent africain. Voilà près d’un siècle, pendant lequel notre institution s’est distinguée bien avant les principales banques multilatérales de développement, notamment à travers des initiatives phares d’allègement de la dette des Pays pauvres très endettés (PPTE) ».





« Le portefeuille de la BADEA au Sénégal est l’un des plus performants »





Parlant du Sénégal, l’autorité étatique soutient que son pays est l’un des plus bénéficiaires des crédits de la banque avec un portefeuille qui s’élève à près de 700 millions de dollars US. « Pour sa part, le Sénégal est l’un des pays qui a bénéficié le plus des financements de la BADEA. En témoigne le nombre des opérations et les montants des engagements totaux. Mieux encore, le portefeuille de la BADEA au Sénégal est l’un des plus performants. En effet, de 1975 à ce jour, les financements accordés par la Banque au Sénégal s’élèvent à 683 millions de dollars US et ont permis la réalisation d’importants projets, notamment, dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’assainissement, de la santé, du développement du secteur privé et du commerce, pour ces deux derniers à travers quatre banques sénégalaises qui ont bénéficié de lignes de crédit. A cela s’ajoute la contribution de la BADEA à l’allègement de la dette du Sénégal et l’organisation de plusieurs sessions de formation dans des domaines pointus en faveur de nombreux stagiaires sénégalais », a souligné la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal.





Plusieurs conventions de financement signées avec le Sénégal





Mme Oulimata Sarr renseigne que, dans le courant de l’année 2022, d’importantes conventions de financement relatives au Programme d’urgence des routes de désenclavement et au Projet de modernisation urbaine de quatre villes, pour un montant global de 75 millions de dollars ont été signées avec la banque. Et un don au « Projet pilote de modernisation des chaînes de valeurs de l’agriculture et l’appui de l’entreprenariat dans la zone Toole Baye Niasse », pour un montant de 500 000 dollars US, a été également accordé. Ces trois nouveaux projets, signale-t-elle, feront l’objet de lancement à la fin de ce mois de mars 2023.





Mme le ministre a également mentionné le Projet de construction de l’Autoroute Dakar-Tivaouane-Saint-Louis dont la convention de financement y relative, d’un montant de 65 millions de dollars US.





Elle a, par ailleurs, profité de l’occasion pour faire part à la BADEA du souhait du Sénégal de bénéficier de « toute sa panoplie de financement, notamment à travers sa direction en charge du secteur privé qui offre des solutions innovantes pour répondre aux besoins dudit secteur mais également des sociétés et entreprises à caractère souverain (public ou parapublic) ».