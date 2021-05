Financement de projets agricoles et d’enseignement supérieur : Le Sénégal et la Corée du Sud signent trois accords

Le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et l’Ambassadeur de Corée du Sud au Sénégal ont procédé à la signature d’importants accords, sous forme de dons, relatifs au financement de trois projets, à savoir : la 2ème phase du Projet de développement de la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal ; du Projet de village pilote SAEMOUL à Podor et du Projet d’établissement d’un centre de création et d’incubation de Start-ups au sein de l’ISEP de Diamniadio.

A l’occasion de cette signature officielle, qui s’est ce mardi 4 mai 2021, à la Direction générale de la planification et des politiques économiques (Dgppe) à Dakar, Amadou Hott a tenu d’abord, à féliciter les services de l’Ambassade de la République de Corée et l’Agence coréenne de coopération internationale (Koica), à Dakar. Ce, pour « leur implication dans l’instruction des projets dont les conventions viennent de faire l’objet de signature.





Plus de 5 milliards pour développer la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal





Il a ensuite renseigné que s’agissant de la 2ème phase du Projet de développement de la chaîne de valeur du riz dans la vallée du fleuve Sénégal, la contribution de la Koica à son financement porte sur un montant de 11 000 000 dollars US, soit 5 978 720 000 de francs Cfa. Son objectif, selon lui, est de « contribuer à l’amélioration des revenus agricoles par la construction et la réhabilitation des infrastructures de production et de gestion post-récolte, notamment les rizeries, les magasins de stockage et le centre d’exploitation de services mécanisés ».





Plus de 1 milliard prévus pour le projet de village pilote SAEMOU





Quant au Projet de village pilote SAEMOUL, le ministre signale qu’il porte sur un montant de 2 500 000 dollars US, soit 1 400. 000 000 de francs Cfa et permettra d’« améliorer la résilience des résidents, d’accroitre la productivité agricole et de favoriser l’augmentation des revenus des producteurs ».





Plus de 4 milliards pour le projet d’établissement d’un centre de création et d’incubation de Start-ups au sein de l’ISEP de Diamnadio





Concernant, enfin, le projet d’établissement d’un centre de création et d’incubation de Start-ups au sein de l’ISEP de Diamnadio, il dit qu’il a pour objectif d’« autonomiser les jeunes à travers l’entreprenariat, de soutenir les Start-ups par le biais de programmes d’incubation et d’un makerspace ». Et la contribution de la Koica au financement s’élève à 7 500 000 dollars US, soit 4 076 400 000 de francs Cfa.

Pour finir, le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a rappelé que « la vitalité de la coopération sénégalo-coréenne s’affirme depuis plus d’une trentaine d’années et qu’un des éléments révélateurs réside dans le fait que notre pays figure dans la liste des pays partenaires prioritaires ».

La rencontre a noté la présence de la représentante résidente de la Koica au Sénégal, Madame Namsoon Lee, notamment.