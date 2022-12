Financement des Tpme : 10 milliards de crédit pour la Bnde

10 milliards de crédit pour la Bnde

La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) a bénéficié d’un prêt de 10 milliards de la part de l’Agence française de développement (Afd). A ce montant s’ajoute une subvention de 330 millions. La signature de la convention de crédit entre les deux parties a eu lieu mardi 20 décembre.





Selon un communiqué de la Bnde, reçu à Seneweb, l’objectif est « de favoriser l’accès au financement direct et indirect des TPME à travers le Sénégal ».