FINANCEMENTS DURABLES DE LA PROTECTION SOCIALE: LES ACTEURS DEGAGENT LES PISTES DE SOLUTIONS

Le Réseau International du Droit à la protection sociale(INSPIR) dans le cadre de sa communication, a organisé, le vendredi 15 juillet 2022, un séminaire portant sur le thème : « Place, rôle et responsabilités des organisations de la société civile et des syndicats dans l’amélioration des politiques et programmes de la protection sociale ».Cette rencontre a été une occasion pour l’Etat, la société civile et les syndicats de partager les expériences afin de contribuer davantage à l’amélioration des politiques et programmes de protection sociale pour le Sénégal.





« Il faudrait que nous arrivions aujourd’hui à conjuguer les efforts pour permettre à la population de bénéficier de la protection sociale », a déclaré le leader du Réseau International du Droit à la protection sociale ( INSPIR), André Demba Faye. Ce dernier a relevé des insuffisances en dépit d'un vaste programme engagé par l'Etat pour assurer la protection sociale sans compter les partenaires ,du secteur privé et de la société civile qui œuvrent pour rendre des services sur le terrain.





D’abord, en termes de couverture, le premier défi revient à faire en sorte que 80% de la population sénégalaise puissent bénéficier de la couverture maladie ou de la couverture protection sociale. La réalisation de ce taux nécessite une meilleure coordination du secteur de la protection sociale, la disponibilité des financements. « L’Etat a fait des efforts. Il traine dans le cadre du financement de cette protection sociale », renseigne-t-il. En conséquence, les résultats attendus ne sont pas atteints. Il précise: « dans le cadre de la couverture de la maladie, l’Etat s’est engagé à subventionner les cotisations des membres des mutuelles, à subventionner des bourses de sécurité familiale et de carte d’égalité des chances, mais il y’a du retard .Ce qui empêche aux mutuelles de santé de continuer », ajoute-t-il. En outre, il a évoqué la loi d’orientation qui devrait permettre au Sénégal de disposer d’un cadre institutionnel, juridique avec une finalité la cohérence et harmonisation du secteur.





Pour la Délégation générale de la protection sociale représentée par Mame Atou Faye, il s’agit de chercher à mobiliser des ressources financières au profit de la protection sociale. D’où l’importance de travailler en synergie avec les partenaires techniques et financiers, la société civile et syndicats pour développer un plaidoyer auprès de l’Etat afin d’assurer le financement de la protection sociale au Sénégal.