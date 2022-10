Finances Locales : Le ministère de l'Economie cherche à soulager les Collectivités Territoriales

Le rôle et l'importance des collectivités territoriales (CT) dans la politique de l'Etat pour la réalisation des Objectifs de développement durable sont de plus en plus reconnus. Toutefois, le nerf de la guerre pour les CT de parvenir à mener à bien leur politique de développement réside dans le financement.





Selon le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, "les collectivités territoriales sont confrontées à un certain nombre de difficultés par rapport surtout a eu finances locales. Tout le monde sait que les recettes propres et même les transferts venant de l'Etat, même si ces transferts ont connu une hausse exponentielle depuis l'avènement de son excellence Macky Sall, nous constatons que par rapport à nos ambitions et nos missions, nous n'avons pas encore les moyens financiers qu'il nous faut pour pour pouvoir répondre favorablement aux attentes et aux préoccupations des populations".





Pour soulager les CT, le ministère de l'Economie du Plan et de Coopération a initié la campagne "Tabax Su?u PPP, nguir tabax su?u reew", pour vulgariser la loi portant sur le partenariat public-privé (PPP).





En effet, le partenariat public-privé (PPP) est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public.





Ainsi, avec cette campagne, les CT connaitront les conditions préalables et les domaines stratégiques sur lesquels elles devront travailler pour maximiser leurs chances d'attirer des fonds.





Réformé il y a un an de cela, le décret d’application de la Loi n°2021-23 du 02 mars 2021 relative aux contrats de partenariat public-privé, sera mieux vulgarisé grâce à la campagne initiée par le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC).





"Le financement aujourd'hui, on sait qu'il y a des contraintes sur l'endettement, il faudra aujourd'hui au niveau des territoires, par rapport à la problématique du développement inclusif, chercher l'alternative et les PPP peuvent être cette alternative au niveau des collectivités territoriales. Cette campagne a pour objectif de former les Autorités Contractantes sur le nouveau cadre des PPP, d'identifier et de sensibiliser le secteur privé local et communautaire. De sensibiliser la population et la société civile sur les enjeux des PPP, etc", explique le chargé de projet Senior au niveau de la direction des financements et des PPP et coordonnateur de l'unité PPP, Amadou Bassirou Ba.