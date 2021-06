Flux mondiaux d'investissements directs étrangers : Une baisse de 16% en Afrique en 2020

Une baisse des flux mondiaux d'investissement en Afrique

Selon le nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (Cnuced), les flux mondiaux d'investissements directs étrangers (IDE) devraient atteindre leur niveau le plus bas en 2021 et regagner une partie du terrain perdu grâce à une augmentation de 10 à 15%. Les perspectives restent très incertaines et dépendent, du rythme de la reprise économique et d’éventuelles rebonds de la pandémie.





"Les flux mondiaux d'investissement direct étranger ont plongé de 35% en 2020, passant de 1.500 milliards de dollars en 2019 à 1.000 milliards de dollars, selon le rapport sur l'investissement dans le monde 2021. Les confinements imposés à la suite de la pandémie de Covid-19 dans le monde entier ont ralenti les projets d'investissement existants. De plus, les perspectives de récession ont conduit les entreprises multinationales à réévaluer leurs nouveaux projets", lit-on dans le communiqué.





Il faut préciser que les économies développées sont principalement concernées avec une baisse de 58 %, en partie du fait de restructurations d’entreprises mais aussi de flux financiers intra-entreprises. Les économies en développement ont relativement bien résisté, avec une baisse de 8%, principalement due à la vigueur des flux en Asie.





Dans les pays en développement, le nombre de nouveaux projets annoncés a chuté de 42% et les opérations de financement de projets internationaux, importants pour les infrastructures, de 14%.





En effet, la pandémie à Covid-19 a provoqué un effondrement des flux d'investissement vers les secteurs cruciaux pour les Objectifs de développement durable (Odd) dans les pays en développement.

D'ailleurs, tous les secteurs d'investissement visant les Odd, à l'exception d'un seul à savoir le secteur de l’énergie renouvelable, ont enregistré une baisse à deux chiffres par rapport aux niveaux antérieurs à la Covid-19.





"La baisse des investissements étrangers dans les secteurs liés aux Odd peut inverser les progrès réalisés ces dernières années, ce qui constitue un risque pour la réalisation du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et pour une reprise postpandémie soutenue", a affirmé Isabelle Durant, secrétaire générale de la Cnuced.