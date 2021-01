Foire commerciale de l’Oci : Le Cices va accueillir la 17e édition

Cices, Foire de l'Oci

C’est officiel ! Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) va accueillir, cette année, la 17e Foire commerciale des pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (Oci). L’information a été donnée lors de la 17e réunion virtuelle des conseillers économiques auprès des ambassadeurs des États membres de l’Oci accrédités à Rabat.





Dans le cadre de la promotion des investissements et du développement des partenariats dans les pays membres de l’Oci, informe Salihou Keita, le directeur général du Cices, le Centre islamique pour le développement du commerce (Cidc) a décidé d’organiser, au Sénégal, la 17e édition de la Foire commerciale des Etats membres de l’Oci, du 6 au 9 décembre 2021, dans le parc des expositions du Cices.





Selon lui, il est évident que «nous avons favorablement accueilli ce projet, car ce bel, exemple de coopération, correspond parfaitement à la mission du CICES de toujours créer des plateformes de rencontres et d’échanges entre les professionnels et les acteurs de tous les secteurs d’activités économiques de tous les pays, particulièrement entre ceux de la Oummah».





Initialement prévue en décembre 2020, l’organisation de cette foire a dû être reportée en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévit, présentement, dans tous les pays du monde entier.





«Evidemment, le choix du Sénégal pour accueillir cette 17e édition de la foire de l’Oci nous réconforte beaucoup, car intervenant après l’organisation réussie au parc des expositions du Cices à Dakar de la 11e Foire commerciale des pays islamiques (en 2007), du 1er Salon de la construction et de l’immobilier des pays de l’Oci (en 2010), du 2e Salon de la santé des Etats membres de l’Oci (en 2014) et du 3e Salon et Forum des services de l’enseignement supérieur des pays de l’Oci (en 2016)», se réjouit M. Keita.





Non sans rappeler que cette importante manifestation économique et commerciale – qui sera organisée en concomitance avec la 29e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak, du 6 au 20 décembre 2021) - est devenue, aujourd’hui, une véritable institution voulue et entretenue par l’ensemble des pays membres de l’Oci.