Forum d’échanges économiques : L’exploitation des potentialités du fleuve Sénégal au centre des débats

Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) organise un forum d’échanges économiques du 12 au 13 décembre 2021. Les objectifs de ces rencontres sont multiples, parmi lesquels : la promotion des réalisations de l’institution, la transformation du modèle institutionnel en un espace d’opportunités et d’échanges économiques, le renforcement de l’esprit communautaire, la valorisation de l’héritage culturel des populations riveraines dans le but de les conscientiser à l’écologie et à la paix. Ce forum vise le renforcement de la solidarité socioculturelle « pour en faire un vecteur d’endiguement des idéaux extrémistes ». « Ce forum a pour objet de recueillir les besoins et les attentes des populations et des acteurs privés et publics. C’est aussi l’occasion de présenter toutes les opportunités économiques du fleuve après la réalisation des différents projets menés par l’organisation », a déclaré Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, par ailleurs Président du Conseil des ministres de l’OMVS.





Dans le volet réalisations, de nombreux projets ont été concrétisés par l’OMVS. Dans le domaine agricole, une surface de 375000 hectares a été mise à la disposition des riverains pour leur permettre de pratiquer l’agriculture irriguée (240 000 ha au Sénégal, 126 000 ha pour la Mauritanie et 9000 ha pour le Mali). Cette réalisation est due en grande partie aux constructions des barrages de Diama, Manantali et des endiguements. « Je me réjouis des programmes qui sont en cours, que ce soit au niveau du Sénégal, de la Mauritanie et de la vallée pour tirer le maximum de profits de cette eau mise à disposition dans le but de développer l’agro-industrie pour atteindre la sécurité alimentaire ; je dirais même la souveraineté alimentaire », explique Hamed Diane Semega, Haut Commissaire de l’OMVS. Les activités économiques se développent aussi autour du fleuve. A l’exemple de la Compagnie sucrière sénégalaise qui a une superficie de 12 000 ha dans la vallée et produit 145 000 tonnes de sucre par an. L’entreprise ambitionne les 200 000 tonnes dans l’optique d’atteindre l’autosuffisance en sucre au Sénégal à l’horizon 2020/2023.





La production d’énergie est aussi à mettre dans la palette d’offres de l’OMVS. En effet, le démarrage de la centrale hydroélectrique de Manantali (Mali), avec une productivité annuelle estimée à 800 GWH, permet d’alimenter en électricité 3 des ses 4 Etats membres à savoir : le Mali (53%, le Sénégal (33% et la Mauritanie (15%). « Très peu de gens savent aujourd’hui qu’en allumant une ampoule à Dakar, une part de cette énergie est produite par une centrale de l’organisation », dit le Haut Commissaire de l’OMVS. La capacité énergétique de l’institution a connu un nouveau boost en 2013 avec la mise en place de la centrale de Félou qui produit 335 GWH supplémentaires. Une productivité qui vient rebattre la répartition de l’énergie entre les 3 Etats bénéficiaires : Mali (45%), Mauritanie (30%) et le Sénégal (25%). En cours de construction, le barrage de Gouina (Mali) permettra, selon l’organisation, de produire 140 MW.