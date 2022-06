FRAUDE FISCALE : LE SÉNÉGAL PERD PLUS DE 160 MILLIARDS PAR AN

Le mal est profond et touche beaucoup de pays africains et asiatiques. Et, le Sénégal n'y échappe pas. Il s'agitde l'évasion et de la fraude fiscale. D'après le quotidien L'Observateur qui donne l'information, près de 161 milliards de FCfa échappent, chaque année, à la comptabilité publique.



D'ailleurs, rappelle le journal dans sa parution de ce lundi, très régulièrement, les nombreux scandales liés aux paradis fiscaux, devenus monnaie courante, font les choux gras de la presse nationale et internationale (Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, Swiss Leaks, Taxe Gafa...).



Une situation qui a poussé le gouvernement à adopter la loi No 2021-43 du 31 décembre 2021 autorisant le président de la République à ratifier la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices.