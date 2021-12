Gaz et Pétrole : Une croissance économique de 11,5 % attendue en 2023

Petrole et Gaz au Senegal,une croissance économique attendue

Trois experts sénégalais de la direction de la prévision et des études économiques ont mené une étude sur l’impact des revues provenant de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise. Il s’agit de Diabel Diop, Babacar Diagne et Arona Bâ.





Ladite étude révèle que « les prévisions sur le moyen terme, intégrant la production du pétrole et du gaz dans la branche des activités extractives, tablent sur une croissance économique de 11, 5 % en 2023, contre 5,5 % en 2022, soit un gain de 5,7 % de pourcentage (Scénario de base) », lit-on dans le résumé du document.





Selon les informations fournies par « Enquête », c’est une étude qui s’inscrit dans ce contexte spécifique d'étude et d'analyse avec comme objectif principal de mesurer l’impact des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise.