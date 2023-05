Gestion des hydrocarbures: “Publiez ce que vous payez” liste les défis à relever

Malgré des avancées significatives dans la politique de bonne gouvernance dans l’exploitation des ressources minières, pétrolières et gazières, les défis restent énormes pour que le secteur ait encore plus d’impact pour les populations. C’est dans ce sens que la Coalition Publiez ce que vous payez (PCQVP-Sénégal) en collaboration avec le comité national de l’Initiative dans pour la transparence dans les industries interactives (CN-ITIE) a organisé ce vendredi un panel sur les défis de la transparence dans le secteur extractif au Sénégal.







En prélude de la conférence mondiale de l’ITIE, qui aura lieu au Sénégal au mois de juin, le président de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez/ Sénégal, Pape Fara Diallo, a anticipé sur les défis à relever pour plus de transparence dans le secteur extractif.





« La transparence n’est jamais de trop. Beaucoup de pas ont été franchis. C’est ce qui nous a voulu d’ailleurs cette fluidité dans le débat public sur les questions liées à la gouvernance de ce secteur qui est très corruptogène, conflictogène. Cependant, il faut reconnaître qu’il y a des défis liés à la répartition des revenus notamment les transferts intra-nationaux’’, explique-t-il.





Pape Fara Diallo d’ajouter : ‘’Il y a une forme de hantise des populations qui vivent dans les zones riches en ressources minérales. Les pêcheurs par exemple ont peur de perdre des revenus à cause de l'exploitation des hydrocarbures en offshore. Nous pensons néanmoins que le plus grand défi est la transparence, il nous faut continuer à maintenir ce flambeau de la sérénité.»





Le représentant du ministère du Pétrole et des énergies, Pape Amadou Fall rassure les Sénégalais par rapport aux politiques et stratégies mises en place par l’Etat pour plus de transparence dans le secteur extractif.





« Le gouvernement a très tôt anticipé sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Ce qui a mené à une panoplie de réformes juridiques du cadre réglementaire. Nous avons eu le Code pétrolier en 2019 qui a été validé à l’Assemblée nationale afin de garantir les intérêts de l'État dans les projets gaziers et pétroliers en vue d’accroître ses revenus dans l’exploitation’’, a fait savoir Pape Amadou Fall.





Selon ce dernier, compte tenu du caractère éphémère de la production des hydrocarbures, de l’importance d’intégrer la population dans les activités, le Sénégal a voté la loi sur le contenu local. Cette mesure vise à promouvoir l’utilisation des biens et services nationaux, à promouvoir la main d’œuvre locale, le transfert de technologie, de compétences et de savoir-faire etc.





L’atelier a mobilisé environ 40 participants de divers secteurs.