Gestion des inondations : L’Assemblée nationale s’est réveillée

Malgré les fortes pluies qui se sont abattues sur le Sénégal, l’Assemblée nationale était restée plongée dans un profond sommeil. Mais Moustapha Niass et Cie ont fini par se réveiller face aux interpellations du Pds et de Pastef.





La mise en œuvre d’une mission d’information consacrée aux inondations et au plan décennal de gestion des inondations (Pdgi) qui a mobilisé 767 milliards, est dans le circuit de l’Assemblée nationale. Le bureau de la représentation nationale est d’ailleurs convoqué en réunion spéciale le mardi 15 Septembre 2020.





Le bureau examinera, au cours de celle-ci, « les modalités de la mise en œuvre d’une Mission d’information représentative de toutes les sensibilités de l’Assemblée nationale (Majorité, Opposition, Non-inscrits), pour permettre aux députés de mener à bien les missions qui leur sont dévolues, notamment dans des situations exceptionnelles, comme celle qui prévaut aujourd’hui, dans plusieurs parties du Sénégal ». Ce, conformément aux dispositions de l’article 49 de son règlement intérieur. L’objectif de cette mission est de « jeter un regard lucide sur les solutions structurelles et les urgences de l’heure ».





Cette mission d’information sera, cependant, précédée « de travaux au sein d’une inter-commission composée de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, de la Commission de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Infrastructures et des Transports, de la Commission du Développement durable et de la Transition écologique, et de la Commission de la Santé, de la Population, des Affaires sociales et de la Solidarité nationale », informe l’Assemblée nationale dans une déclaration.





L’Assemblée nationale entend accomplir, par cette procédure, « avec méthode et efficacité, les missions qui sont les siennes ».