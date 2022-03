Gouvernance des ressources minières par le MAEP : Le Sénégal vers une évaluation ciblée

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) va procéder à une évaluation ciblée sur la gouvernance des ressources minières au Sénégal, a annoncé le directeur du Suivi et de l’évaluation des politiques de bonne gouvernance, Bassirou Niang.





’’L’objectif de cet exercice est de fournir aux États des analyses crédibles et des solutions sur une question ou un thème spécifique de gouvernance ou de développement’’, a-t-il déclaré lors de la réunion préparatoire de l’évaluation ciblée sur la bonne gouvernance des ressources minières au Sénégal, rapporte l'Aps.





Il s’agit de sensibiliser les responsables du gouvernement, les membres nouvellement nommés du Conseil national de gouvernance, les membres de l’Institut de recherche technique, les universitaires et les membres du Secrétariat national sur les activités d’évaluation ciblée comprenant les processus, méthodologies et responsabilités/rôles des différentes parties prenantes.





La mise en œuvre d’une telle évaluation dans notre pays "est une chose inédite", a-t-il relevé, ajoutant que ’’l’élaboration d’un rapport national de gouvernance, déjà produit par le Kenya et le Rwanda, permettra d’évaluer l’état de la gouvernance dans un pays’’.





Dans cette optique, a-t-il ajouté, ’’il est aussi important de relever le rôle du Comité national-ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives), acteur incontournable de la politique de transparence de la gouvernance des industries extractives’’.





Monsieur Niang a assuré que ’’le document produit servira de base au Rapport africain de gouvernance publié annuellement’’.





Le docteur Honoré Mobonda, membre du panel des experts du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), a déclaré que ’’le fait, pour le Sénégal, d’entreprendre une évaluation ciblée sur la gouvernance des ressources minières, montre à suffisance son engagement et sa confiance dans les processus du MAEP’’.





Il a souligné que ’’cette évaluation vise à fournir aux parties prenantes que sont, entre autres, les représentants du gouvernement stricto sensu, les membres de la Commission nationale de gouvernance, le secteur privé (...), des informations nécessaires pour mener à bien l’évaluation ciblée dans un secteur que le Sénégal a lui-même identité comme étant celui qui devrait en faire l’objet’’.





Pour rappel, le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs a été adopté par les États membres de l’Union africaine principalement en tant que ’’mécanisme d’autosurveillance’’ conçu pour ’’promouvoir des politiques, des normes et des pratiques qui conduiraient à la stabilité politique, à une forte croissance économique, à un développement durable et à une accélération des processus sous-régionaux et l’intégration économique en Afrique.