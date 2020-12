Graines de coque : Ce que la Sonacos a mobilisé pour la campagne arachidière

La Sonacos sur la campagne Arachidière

Face à la presse, ce jeudi 10 décembre, le ministre de l’Agriculture s’est appesanti sur la campagne arachidière. Surtout en ce qui concerne, le cas de la Sonacos. Ainsi, dira-t-il, « nous devons organiser une campagne de commercialisation élargie où les acteurs doivent se retrouver. Cela veut dire que le producteur, après 6 mois de labeur, doit vendre. Nous pensons qu’il va pouvoir écouler sa marchandise et en tirer bénéfice. Il ne doit pas avoir de bons impayés, il ne doit pas avoir de difficultés pour vendre son arachide mais nous devons protéger notre tissu industriel. Nous devons protéger le capital semencier du Sénégal ».







« La Sonacos, actuellement, a pu mobiliser des ressources qui lui permettent d’acheter 200 mille tonnes de graines de coque. En effet, les huiliers ont des problèmes pour s’approvisionner », confie Moussa Baldé qui s'exprime ce matin dans les locaux du Building administratif « Président Mamadou Dia ».