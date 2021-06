Grand Débat Économique : La CCIAD veut booster les investissements dans les agropoles

Grand Débat économique sur les agropoles à la Cciad

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar, en partenariat avec la cellule d’exécution du projet des agropoles du Sénégal, organise ce mardi 15 Juin, un grand débat économique sur le thème : "Agropoles : Investissement privé et incitations ».





Une rencontre qui va permettre aux experts en charge du projet d’échanger avec le secteur privé afin de considérer les attentes des parties relatives à la demande.





Le Grand débat économique vise à présenter au secteur privé le projet des agropoles en mettant en exergue les objectifs et résultats attendus mais aussi de montrer les opportunités d’investissement qu’offrent les agropoles. Et enfin, de montrer comment les agropoles contribuent à promouvoir l’industrialisation.





En effet, le projet des agropoles ambitionne de créer des agropoles intégrés et compétitifs, basés sur la transformation agro-industrielle des filières ciblées. L’objectif ultime du projet est de réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur et stimuler une industrialisation durable et inclusive.