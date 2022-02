HAUSSE DES PRIX : Augmenter les salaires ou défiscaliser ?

Les populations sénégalaises ont du mal à supporter la hausse des prix des produits de grande consommation, de l’eau, de l’électricité, entre autres. C’est le vent de la panique chez le gouvernement du Président Macky Sall qui, en plus des tensions avec les syndicats de l’enseignement, ne sait plus où donner de la tête.



D’ailleurs, croit savoir le quotidien 24 Heures, le ministre des Finances et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé ce samedi, en marge de la rencontre avec des syndicats d’enseignants Saemss et Cusems-, que le Président Macky Sall l’a instruit de travailler sur une baisse possible des denrées, notamment le riz et l’huile.



Le pouvoir d’achat reste une préoccupation majeure des Sénégalais et un rouleau compresseur contre l’État, dans un contexte post-covid-19, de relance économique, de déficit budgétaire de près de 1000 milliards de francs CFA, de hausse des coûts de fret et des matières premières.



Abdoulaye Daouda Diallo et son collègue de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Amadou Hott, ont du pain sur la planche.



Dans le contexte budgétaire très difficile, le financement d’une telle baisse réclamerait une cure drastique pour la dépense publique. 46 milliards de francs CFA ont été décaissés en 2020 pour maintenir le niveau des prix.



Alors que l’exécution budgétaire sur l’année 2021 a été marquée par un déficit de 961,1 milliards de francs CFA, contre un déficit de 903 milliards de francs CFA en fin 2020, soit une dégradation de 6,4%.



Macky Sall et ses ministres vont devoir revisiter les budgets de fonctionnement et ponctionner sur les postes qui engloutissent les milliards glanés par la Douane et les impôts et domaines, entre autres.



La flambée du prix du baril de pétrole sur le marché international n’arrange pas les choses et pèse sur tous les secteurs d’activités.



À l’instar des enseignants, tous les travailleurs sont dans le désarroi. Le gouvernement de Macky Sall devrait envisager, avec le secteur privé, une augmentation des salaires.



La pandémie de Covid-19 et les différentes mesures prises par le régime de Macky Sall ont étouffé plusieurs entreprises et augmenté le taux de chômage.



La manne financière -fonds force covid-19- dégagée devait accompagner les secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, le transport et la culture. Par ailleurs, des mesures fiscales générales et spécifiques étaient prises en soutien aux entreprises.



Une remise fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers, pour montant global de 200 milliards de francs CFA a été prise.



Ces mesures n’ont pas servi à grande chose, puisque la situation de précarité de beaucoup d’entreprises est palpable et beaucoup d’entre elles n’ont pas vu la couleur de l’argent du Fonds Force covid-19.



Aussi bien les fonctionnaires que les travailleurs dans le privé, le gouvernement devrait envisager une hausse substantielle des salaires pour soutenir le pouvoir d’achat et relancer, ainsi, des secteurs comme le commerce.

Les produits de grande consommation, pour la plupart, sont importés. Les procédures douanières et fiscales, source de devises pour le gouvernement de Macky Sall, doivent être assouplies pour jouer sur les prix en gros et en détail de ces denrées comme l’huile, le riz et le sucre.



Abdoulaye Daouda Diallo et Amadou Hott vont devoir assouplir les taxes et autres impôts à l’importation et à l’exportation, afin d’appuyer les commerçants et les entreprises.



Cette politique de défiscalisation pourra augmenter la production, rendre les entreprises plus compétitives, diminuer le taux de chômage et améliorer les performances économiques du Sénégal.



Une situation qui risque d’être très difficile pour l’État quand on sait que la majorité de ses recettes provient du lestage fiscal sur tout et sur les emprunts faits sur le marché de l’Umoa et les institutions financières internationales.



Reste à voir, conclut 24 Heures, si Abdoulaye Daouda Diallo va s’engouffrer dans cette brèche ! C’est dire que les populations s’attendent à un redressement des comptes publics, au financement de la hausse des salaires dans le privé et au niveau de l'administration et une défiscalisation.