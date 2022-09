Hub minier régional : Un projet du PSE pour faire du Sénégal le centre de référence des services miniers

Le Sénégal affiche son ambition de devenir le centre de référence des services miniers en Afrique de l'Ouest à travers le projet phare « Hub minier régional », un des 27 projets du Plan Sénégal émergent (PSE). Pour ce faire, il importe de mettre en place un écosystème favorable à l'attraction de fournisseurs de référence de services miniers, dans trois composantes à forte valeur ajoutée, à savoir : un hub de services (sous-traitance opérationnelle), y compris service traiteur (catering), matériaux de base et gestion des installations (facility management), laboratoires, etc. ; un hub logistique (centres de distribution stockant et offrant des consommables, pièces de rechange et équipements) et un hub académique (centres de formation pour les ingénieurs et techniciens miniers et des écoles spécialisées pour les métiers miniers).



Il s'agit ici, d'un important projet qui intègre toute la chaîne de valeurs de toutes les ressources minières exploitées au Sénégal et dans les pays voisins, en ayant pour objectif de faire de notre pays le noyau de l'activité minière sous-régionale, allant de la formation, à la mise à disposition d'infrastructures, en passant par la valorisation des experts, entre autres.

Pour concrétiser cette importante initiative, le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE), avec l'accompagnement de la Banque africaine de développement (BAD) à travers le Projet d'appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l'attractivité des investissements (PAIMRAI), compte organiser un atelier intensif de structuration de ce projet du « Hub minier régional ».

En prélude de ce grand Lab prévu du 5 septembre au 7 octobre 2022, à Dakar, le BOS, conscient de leur rôle prépondérant dans la vulgarisation des informations minières, a tenu, ce vendredi, une rencontre d’échanges et de partage sur les enjeux liés à la structuration du Hub minier régional avec l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives (AJTREX).