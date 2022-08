Hydrocarbures : le Sénégal va gagner 888 milliards avant 2025

Entre 2023, début de l’exploitation des ressources d’hydrocarbures, et 2025, le Sénégal espère gagner 888 milliards de francs CFA. Rapportés au budget 2022, estimé à 5000 milliards, ces fonds représentent 20% des recettes de cette année.



Ces ressources sont attendues les projets Grand Tortue/Ahmeyim (première phase) et Sangomar. En 2023, ce sont 59,16 milliards qui sont espérés. En 2024, le montant passe à 327 milliards et en 2025, il grimpe encore à 501,24 milliards.



Mais l’obtention de ce niveau de ressources est soumise à conditions : il faudra que le dollar ne soit pas à moins de 595,6 francs CFA, que le cours du baril soit à 90 dollars au moins et que le gaz se situe à 10% du cours du Brent.



Ces prévisions sont contenues dans le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle du ministère des Finances et du Budget.