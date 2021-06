Impact de la Covid-19 : Entre Perte d’emplois, Baisse des allocations et prise en charge des enfants

Le ministère des Finances et du budget a fait une étude où il a donné des chiffres révélateurs de l’impact du coronavirus sur le monde du travail au Sénégal. Il s’agit d’un document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (Dpbep) de l’exercice 2022-2024. Dans ledit document, le ministère des Finances et du budget a fait le point sur les impacts de la Covid-19 dans le secteur de l’emploi. Ils ont pour noms: pertes d’emploi, baisse des allocutions et de la prise en charge des enfants, accidents de travail, entre autres.





L’étude révèle également qu'au cours de l’année 2020, une baisse est notée sur le nombre d’allocataires et le nombre d’enfants pris en charge. Cela est dû, en partie, à la perte de plusieurs postes dans les entreprises à cause des mesures restrictives mises en place pour circonscrire la progression de la pandémie.





L'impact a été fortement ressenti à la caisse de sécurité sociale. Ainsi, de 177 667 en 2019, le nombre d'allocataires est passé à 117 148 en 2020, soit un total de 60 519 travailleurs qui ont perdu leurs allocations familiales à cause de la pandémie. Ce qui n'est pas sans conséquence pour la prise en charge des enfants. Si l’on se fie aux chiffres, 140 963 enfants ont ainsi perdu leur prise en charge.





Les prestations pré-postnatales aussi subissent le même sort. Une chute allant de 1 217 161 065 F CFA à 1 097 017 100 F CFA, y a été notée en 2020.





Cependant, au cours des 5 dernières années, de 2016 à 2021, on note une hausse du nombre d’employeurs avec un taux estimé à 3,5%. Mais aussi, une baisse des accidents de travail qui passent de 29 591 en 2016 à 33 947 en 2020. A signaler que les salariés ont franchi le cap de 250 744 à 279 917 soit un taux de 2, 81%, selon L'Observateur.